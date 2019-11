Giornata della sicurezza stradale a Milano: una settimana di eventi a WOW Spazio Fumetto

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime della strada, che si celebra il 17 novembre, Polizia Stradale, Pirelli, Fondazione Pirelli e WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano - organizzano una settimana di iniziative con mostre, incontri e laboratori per insegnare a rispettare il codice della strada divertendosi.

I laboratori per le scuole

Dall'11 al 15 novembre, presso WOW Spazio Fumetto, si svolgeranno percorsi didattici per le scuole primarie e secondarie guidati dagli agenti della Polizia Stradale insieme agli educatori di Fondazione Pirelli Educational e di WOW Spazio Fumetto. Grazie a un’introduzione teorica, l’utilizzo di video e la testimonianza diretta degli agenti, gli studenti potranno conoscere meglio i pericoli e le regole della strada per poi mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso un laboratorio creativo. In particolare, i bambini delle scuole primarie saranno coinvolti nella realizzazione di modelli di una ideale smart city, città sicura per i pedoni e attenta ai cittadini più giovani nel percorso dal titolo “Un’avventura in città”. I ragazzi delle scuole secondarie, all’interno del laboratorio “Sicurezza, una scelta intelligente”, di I e II grado potranno invece concentrarsi sull’utilizzo dei mezzi su due e quattro ruote e avranno modo di approfondire il tema delle distrazioni alla guida creando alcune storie a fumetti a partire da eventi realmente accaduti.

La mostra

Per tutta la settimana del progetto, WOW Spazio Fumetto ospiterà al piano terra, all’interno della biblioteca, a ingresso libero, la mostra “Viaggiare... ma sul sicuro - La sicurezza stradale nelle campagne pubblicitarie Pirelli tra gli anni Cinquanta e Sessanta”. Il percorso espositivo, realizzato grazie all'Archivio Storico della Fondazione Pirelli, racconta come, nel corso dei suoi quasi 150 di storia, Pirelli si sia è da sempre dedicata al tema della sicurezza stradale: i pneumatici sono, infatti, l'unico punto di contatto tra il veicolo e la strada e rappresentano quindi il fulcro di tutti i suoi sistemi di sicurezza. Pirelli è stata infatti la prima azienda in Italia, dalla fine del 1800, a produrre pneumatici per biciclette e successivamente, nei primi anni del Novecento, quelli per le prime automobili fissando fin da subito tra i suoi obiettivi quello di promuovere un comportamento adeguato e rispettoso sulle strade. La continua ricerca e innovazione dedicata alla produzione di pneumatici sicuri sulle strade è stata quindi presto affiancata alla comunicazione di prodotto. Per la realizzazione delle campagne pubblicitarie negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento dedicate alla sicurezza stradale, Pirelli ha coinvolto i più grandi nomi della grafica italiana e internazionale tra cui: Riccardo Manzi, Bob Noorda, Max Huber e molti altri di cui è possibile vedere una selezione all’interno di questa esposizione. La conoscenza delle regole della sicurezza stradale è anche uno dei messaggi che oggi il programma Fondazione Pirelli Educational si impegna a diffondere attraverso i suoi percorsi didattici dedicati alle scuole primarie e secondarie, coinvolgendo ogni anno migliaia di studenti provenienti da tutta l’Italia. Per trasmettere alle giovani generazioni l’impegno di Pirelli anche nell’ambito della sicurezza sulle strade.

L'iniziativa è gratuita.