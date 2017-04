Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

BarettoBeltrade, in collaborazione con il progetto Artepassante, presenta la mostra fotografica "I light U - Frames for undergound stories" in esposizione dal 22 aprile al 13 maggio 2017 presso le vetrine superiori Artepassante della stazione di Porta Venezia, dirimpetto all'Atelier della Fotografia. La mostra partecipa a MilanoPhotoFestival 2017. BarettoBeltrade è un gruppo di lavoro che organizza mostre di fotografia e progetti fotografici, con sede al cinema Beltrade, a Milano. Il fotografo del progetto è Marco Rilli. Un tunnel sotterraneo nel Passante ferroviario di Porta Venezia, a Milano: le persone passano in continuazione, ognuna proviene da un punto e va in un altro punto su una linea che ogni volta collega lavori, amori, doveri, desideri, divertimento, amicizie, impegni e mille altre cose. Infiniti punti, infinite linee: un tessuto sterminato che non si può calcolare, si può solo immaginare, anzi si può riassumere per immagini. ''I light U - Frames for underground stories'' costruisce uno di questi possibili riassunti: nell'arco di alcune settimane, tra dicembre 2016 e marzo 2017, è stato chiesto alle persone che passavano in quel punto di fermarsi e di raccontare il percorso che stavano facendo, di spiegare cosa c'è a un capo e all'altro di quella linea che stanno percorrendo e di lasciarci un'immagine, un ritratto fotografico. Poi ognuno ha ripreso il suo viaggio: ma in quel punto della stazione resterà la mappa dei percorsi e la collezione delle storie e dei ritratti che sono stati illuminati in quel momento. Mostra ad accesso libero, visitabile su appuntamento. Per informazioni e per concordare visite guidate: info.lebellearti@fastwebnet.it Sito dell'iniziativa: http://ilightu.blogspot.it/; Sito MilanoPhotoFestival: http://www.milanophotofestival.it/events/aa-vv- baretto-beltrade- light-u-frames-for- underground-stories/