Capodanno 2017, musei civici aperti gratis: ecco quali. Poi le mostre

Musei civici aperti gratis per Capodanno 2017 a Milano, ecco quali che apriranno dalle 14:30 alle 19.30: Castello Sforzesco, Museo di Storia naturale, Acquario civico, Galleria d’arte moderna, Museo delle culture. A questi si aggiungerà Palazzo Marino dove milanesi e visitatori potranno ammirare, già dalle ore 9:30 e fino alle 20, la pala raffigurante la “Madonna della misericordia”, capolavoro rinascimentale di Piero della Francesca, esposto nella Sala Alessi in occasione delle feste natalizie. Sempre a Palazzo Marino, ma nel cortile d’onore, sarà visibile il presepe monumentale dei Sassi di Matera del maestro Francesco Artese.

Il programma della giornata del 1° gennaio che include anche le mostre a Palazzo Reale e altre sedi che saranno aperte dalle 14:30 alle 19:30.



Palazzo Marino – piazza della Scala 2

Madonna della misericordia di Piero della Francesca

Sala Alessi dalle 9:30 alle 20

Presepe monumentale di Matera

Cortile d’onore dalle 9:30 alle 20

Musei civici - gratuiti

Musei del Castello Sforzesco – piazza Castello: dalle 14:30 alle 19:30

Museo di Storia Naturale – corso Venezia 55: dalle 14:30 alle 19:30

Acquario Civico – viale Gadio 2: dalle 14:30 alle 19:30

Galleria d’arte moderna (GAM) – via Palestro 16: dalle 14:30 alle 19:30

Museo delle culture di Milano (Mudec) – via Tortona 56: dalle 14:30 alle 19:30



Mostre aperte (non gratuite)



Castello Sforzesco

“L’Adorazione dei Magi in Trivulziana. Un percorso tra arti e tecniche del Rinascimento - Paolo Monti. Fotografie 1935-1982”.

Apertura dalle 14:30 alle 19:30.



Palazzo Reale

Hokusai - Escher - Rubens - Arnaldo Pomodoro

Apertura dalla 14:30 alle 19:30



Galleria d’arte moderna

La finestra sul cortile. Scorci di collezioni private

Apertura dalle 14:30 alle 19:30.



Padiglione d'arte contemporanea

Apertura dalla 14:30 alle 19:30



Museo del Novecento

BOOM 60! Era arte moderna; Focus dedicato a Elena Mezzadra; Paola Di Bello. Milano centro

Apertura dalla 14:30 alle 19:30 Con il biglietto di ingresso alla mostra (6 euro) allestita nel Museo è possibile visitare tutta l’esposizione permanente.



Mudec

Homo Sapiens; Jean-Michel Basquiat; le avventure di un esploratore

Apertura dalla 14:30 alle 19:30