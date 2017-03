Milano: elenco dei musei gratis per domenica

Torna domenica due aprile "Domenica al Museo", l’iniziativa del Comune di Milano e del Mibact che prevede l’apertura gratuita di tutti i musei ogni prima domenica del mese (TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND).

Domenica due sarà quindi possibile visitare gratuitamente, tanti musei milanesi e non solo: torna per la seconda edizione, infatti, anche "Bimbi al Castello", l'iniziativa che propone un ricco programma di appuntamenti per famiglie e bambini dai quattro ai tredici anni, che potranno andare alla scoperta di una delle raccolte di strumenti musicali antichi più importanti d'Europa, avendo la possibilità di suonare degli strumenti e di ascoltare l'esecuzione di musicisti che faranno da guida.

Si potrà anche conoscere meglio la vita degli uomini preistorici e realizzare in laboratorio la propria pittura rupestre, oppure scoprire i segreti della bottega dei pittori rinascimentali e dipingere con i colori realizzati artigianalmente, o ancora interpretare un grande Banchetto delle Contee con dame e cavalieri.

