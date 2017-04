Il tour degli omicidi di Milano: sulle orme del 'Mostro di Stretta Bagnera', primo serial killer

A Londra è una realtà consolidata da sempre. Jack lo Squartatore attira curiosi e turisti da ogni parte del mondo: il suo mistero affascina tanto quanto Buckingham Palace, il cambio della guardia o l'Abbazia di Westminster. Ma in pochi sanno che anche le strade della Milano ottocentesca nascondono la storia di un efferato serial killer, scoperto e condannato a morte per impiccagione in pubblica piazza: Antonio Boggia.

L'autore dell'Art Blog Milano Segreta, Angelo Mazzone, ha deciso di 'riesumare' questi dimenticati frammenti del passato per raccontarli oltre un secolo e mezzo dopo. Ripercorrerete assieme alla guida i luoghi e la vita di una mente folle come quella di Boggia - noto anche come "Mostro di Stretta Bagnera" o il "Mostro di Milano" - primo serial killer della storia in Italia.

"Chi era? Come attirava le sue vittime? Dove nascondeva i corpi?". Un tour che si snoderà per diverse vie del centro di Milano dove Boggia, che uccideva con l'ascia, ha vissuto, 'lavorato' e dove è stato ucciso: tra via Nerino, via Gesù, via Bagnera e Porta Ludovica.

La lunga, intrigante e diabolica storia del mostro è uno dei fatti che hanno più sconvolto l'opinione pubblica milanese e italiana dell'Ottocento.

L'appuntamento è fissato per venerdì ventuno aprile, alle ore ventuno, davanti alla Biblioteca Ambrosiana, in Piazza Pio XI. L'inusuale percorso, sulle tracce di uno dei personaggi più diabolici della storia milanese,​ durerà due ore e mezza.