"Motel Lachapelle": il Carnevale trasgressivo di Le Cannibale

Venerdì 3 marzo 4Cento ospiterà Motel Lachapelle, il Carnevale a cura di Le Cannibale.

La serata si presenta come un omaggio all'estetica del fotografo David La Chapelle, celebre per il suo stile surreale al limite della caricatura. In programma cinque set di altrettanti deejay in tre diverse stanze. Prenotazione obbligatoria: lecannibale.it/get-on-the-list.