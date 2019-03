Magazzini Generali & ClubNation

Presentano



Venerdì 5 aprile

MCDE

Motor City Drum Ensemble

+

JAXX MADICINE DJ Set

Opening Act: Volantis



Magazzini Generali presenta MCDE – Motor City Drum Ensemble, venerdì 5 aprile 2019, via Pietrasanta 16 Milano.

MCDE è un ensemble unico nel suo genere, costituito da una sola persona Danilo Plessow, pioniere della house made in Germany con un tocco retrò e futurista.

MCDE è nato nel 1985 in una piccola città rurale della Germania meridionale ma presto si è trasferito a Stoccarda, la culla mondiale dell'automobile e la "città motorizzata" della Germania.

Il “Drum Ensemble” è un collegamento alla sua collezione di drum machine classiche, spina dorsale tecnica della sua musica elettronica.

Ha iniziato a suonare la batteria alla tenera età di sei anni e ha scoperto il suo amore per il jazz nella grande band della scuola. A partire dagli undici anni, ha iniziato a lavorare sulle sue produzioni originali usando un computer e dei campioni. Essendo influenzato da Jazz, Soul, Funk, Hip Hop e House, i primi risultati completi furono già pubblicati cinque anni dopo (2000) su 'Polver Records' di Stoccarda sotto il suo progetto House and Broken Beat “Inverse Cinematics”: sette dischi da 12 pollici ('Slow Swing' e 'Detroit Jazzin' tra gli altri), un album ('Passin' Through') e molti remix e compilation, il progetto ha riunito fan come Gilles Peterson e Rainer Trueby, con cui l’artista avrebbe collaborato in seguito.

Dopo molte altre collaborazioni e progetti solisti nella vena Nujazz, Danilo è tornato alle sue radici, fondando Motor City Drum Ensemble (MCDE). Nel 2008 è esploso nella scena House con cinque pubblicazioni: ‘The now legendary'Raw’.

MCDE ha pubblicato su 25 diverse etichette, per il suo nuovissimo EP 'Send A Prayer' ha scelto logicamente la sua MCDE Recordings, sede del 'Raw Cuts', che co-gestisce con il suo stretto amico francese Pablo Valentino, che rilascia anche brani sull'etichetta come'Creative Swing Alliance'.

Negli ultimi due anni si è esibito sui palchi di tutto il mondo. Oggi MCDE è rinomato per il suo gusto eclettico nella musica e per la sua tecnica magica nella produzione, che lo hanno reso un DJ e produttore di fama mondiale.

Lo show precedente a MCDE è affidato al progetto JAXX MADICINE, con la loro vasta gamma di influenze. "Jaxx" è un'inclinazione del cappello ai ritmi e alle linee di basso originali, nati dalla Chicago house mentre le lettere "XX" suggeriscono una passione per il jazz. Questi sono i due ingredienti principali utilizzati dai fondatori dei progetti Turbojazz e Parker Madicine, ai quali si unisce il talentuoso e misterioso Veez_0 - un giovane pianista italiano di cui sentirete ancora parlare nel prossimo futuro.

Turbojazz pianta le sue radici nei ritmi e nei suoni futuristici dell'epoca d'oro della Broken Beat, mentre Parker Madicine si spinge di più verso i suoni e i timbri delle atmosfere spaziali di Detroit. Questi due mondi musicali sono sposati dall'incredibile supporto e dal sostegno armonico di Veez_o.

Apertura porte: 23:00 – 05:00

Prezzi: 15/20 euro