A Bologna sarà di nuovo Motor Show dal 2 al 10 dicembre: ecco tute le novità di quest'anno

Sarà di nuovo Motor Show a Bologna. La kermesse italiana dedicata al mondo delle automobili, giunta alla quarantunesima edizione, si terrà dal 2 al 10 dicembre 2017 negli spazi di Bologna fiere. L'appuntamento è stato presentato lunedì 19 giugno ai giornalisti e agli operatori del settore all'hotel Excelsior Gallia di Milano.

“Abbiamo alle spalle un successo, i risultati di un’edizione, quella del 2016, che ci motivano ancora di più, e che confermano che il Motor Show di Bologna è l’evento italiano di riferimento per il settore automotive — ha detto Rino Drogo, Motor Show director —. Per la nuova edizione ci aspettiamo di avere ancora più visitatori ed espositori, per dare ancora più sostanza alla manifestazione". La kermesse motoristica si presta ora a sventolare nuovamente la bandiera a scacchi, con un’edizione ricca di sorprese, perché il Motor Show è stato un successo sì, ma non si accontenta e trova nuove formule, partendo da suggerimenti e esperienze emerse dal sondaggio dello scorso anno. Durante la fiera ci sarà più sport, più autoshow, più competizioni, più acrobazie, anche grazie a partner come Aci sport, Anfia, Autopromotec, Econometrica, Unrae.

Tornerà l'inedito format dell'edizione 2016, dove gli stand uguali per ogni car maker hanno saputo portare l'auto e la mobilità al centro. L'Area 48 si presenterà al pubblico con nuove caratteristiche tecniche e di sicurezza per permettere durante le gare prestazioni al limite del possibile.

Protagonista quest'anno sarà il motorismo storico, attraverso l'evoluzione del padiglione “Passione Classica” che esporrà modelli di racing provenienti dai più prestigiosi musei italiani; vetture che hanno fatto la storia delle più leggendarie e affascinanti competizioni automobilistiche del passato. Tra i protagonisti, ci saranno importanti collezionisti privati e registri di marca Aci Storico e ASI. Le automobili storiche sfrecceranno anche su pista, dimostrando ancora una volta che la passione non conosce età: ci saranno le gare delle Formula 1 storiche e dell’Historic Challenge. Tra le novità dell’edizione 2017, ci sarà “Passione Classica Mercato”, l’area dedicata alla compravendita di auto, moto e ricambi d'epoca.

La manifestazione prenderà vita anche fuori dalle mura del quartiere fieristico attraverso Motor Show off: quattro piazze del centro storico si trasformeranno in “isole tecnologiche” dedicate alla ‘rivoluzione’ del mondo dell’automobile e dei servizi dedicati.Ma non finisce qui. Per celebrare la passione per i motori, il ‘fuorisalone’ quest’anno andrà oltre i confini della città con “The Art Engine”, il progetto artistico in collaborazione con il Comune, che prenderà forma attraverso la partecipazione di quattro famosi street artist internazionali che realizzeranno opere uniche e coloreranno i palazzi delle periferie di Bologna.