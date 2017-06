"Motorshow": dal 2 al 4 giugno da Experience parate di auto e moto storiche in velocità

Dal 2 al 4 giugno da Experience, parco sorto nell'area Expo Milano 2015, si terrà Motorshow, una manifestazione di auto e moto storiche.

I veicoli si esibiranno in speed show, parate in velocità, dando vita alla prima Motorshow Experience. Su parte del tracciato del Decumano e sull'anello esterno del parco verrà creato un circuito cittadino (a cura di Scuderia del Portello Alfa Romeo, in collaborazione con Arexpo e Romeo Racing).