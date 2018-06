Movies!, il cinema in musica con la monday orchestra

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Le indimenticabili musiche di Ennio Morricone per “Il Buono, il brutto, il cattivo”, il motivetto de “La Pantera Rosa”, le note romantiche di Moon River in “Colazione da Tiffany” o la melodia iconica de “Il Padrino”: la colonna sonora è da sempre l'anima di un film, un ricordo impermeabile nel tempo e un potente attivatore di emozioni. L’Università IULM rende omaggio ai grandi compositori prestati alla Settima Arte con il concerto Movies! della Monday Orchestra, in scena martedì 12 giugno alle ore 21.00 presso l’Auditorium dello IULM Open Space. Aperto al pubblico e gratuito, il concerto farà rivivere agli spettatori la magia e la potenza di alcune delle più belle colonne sonore di tutti i tempi, grazie anche al solista Paolo Tomelleri, celebre e apprezzato clarinettista: dai brani più celebri di autori italiani come Ennio Morricone (“Il Buono, il Brutto, il Cattivo”), Nicola Piovani (“Il Marchese del Grillo”, “La stanza del figlio”) e Nino Rota (“Il Padrino”, “8 e ½”), fino alle opere dei più importanti compositori americani come Monty Norman (“James Bond”), Henry Mancini (“La Pantera Rosa”, “Moon River/Colazione da Tiffany”) e Charlie Chaplin (“Smile/Tempi Moderni”). Diretta da Luca Missiti, la Monday Orchestra è una big band composta da 19 musicisti, nata nella primavera del 2006 da un’idea dello stesso Luca Missiti e di Pietro Squecco con l’obiettivo di creare un organico capace di rivisitare i classici dello swing e gli standard del jazz, ma anche brani pop o funk. La band ha appena pubblicato il suo quarto disco, "Never Alone. The Music of Michael Brecker”, presentato il 6 maggio al Blue Note di Milano in una serata completamente sold out. Protagonista di numerosi festival musicali, la big band è stata per tre anni orchestra resident del Festival Area M di Milano, all’interno del quale ha collaborato con solisti di fama nazionale ed internazionale come Randy Brecker, Mike Mainieri, Sarah McKenzie, Fabrizio Bosso, Emanuele Cisi, Gianluigi Trovesi, Pietro Tonolo, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani. Al termine del concerto, seguirà la premiazione di studenti e laureati dell’Università che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso e i risultati ottenuti nel corso di quest’anno accademico. Il concerto Movies! si inserisce all’interno delle numerose iniziative rivolte al territorio che l’Università IULM organizza, dai corsi aperti al pubblico a eventi, mostre e rassegne aperti a tutta la cittadinanza, per essere sempre più un polo culturale e sociale polivalente che contribuisca a rivalorizzare l’area urbana in cui è insediata.

