Orari: 17,30

ingresso libero

Sabato 24 febbraio 2018 alle ore 17,30 il Centro Culturale Artistico Click Art, inaugura la mostra collettiva MovimentAzione“ Il sentire dell’anima “ nel centro storico di Cormano, in via Dall’Occo 1, tra corti, cortili e palazzi del 1600.

Tutte le opere selezionate per questa mostra, hanno un comune denominatore, e cioè : “Il sentire dell’anima”, interpretate in maniera differente da ogni artista. Cosa sente l’artista mentre dipinge, cosa comunica, e cosa sente chi guarda le opere. Ormai da troppo tempo, il “mestiere dell’artista” è considerato come un gioco, come un passatempo, ma chi artista lo è davvero, sa cosa vuol dire, trovarsi la notte, a pensare sull’opera che deve venire, sa quali sacrifici dovrà affrontare, sa la strada che ha fatto e quella che dovrà ancora fare, tutto questo accade ogni giorno ed ogni artista sa come affrontare un gioco che in gioco mette tutto, anche l’anima.

In esposizione opere di:

Camelia Rostom, Claudio Dal Pozzo, Angela Ippolito, Luigi Profeta, Giovanna Mancuso, Raffaele Turati, Magdalena Florica, Enzo Malazzi, Luigi Franco, Ivan Sghirinzetti, Michele Sliepcevic, Nadia Nespoli, Franca Ottino

Contatti:

Click Art via Dall’Occo 1, Cormano (MI) E-mail: c.culturaleclickart@gmail.com

tel. 3400630560 – 3400689729