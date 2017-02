Mozart al circolo filologico

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

ABBAZIE ARTE MUSICA inaugura la stagione 2017 con un appuntamento nella splendida cornice Liberty del Circolo Filologico Milanese. Il concerto si svolgera' alle ore 16 di domenica 19 febbraio 2017: i biglietti (posto unico 10€) possono essere acquistati direttamente in loco a partire da 30 minuti prima dell'inizio. Protagonista del concerto, la formazione del QUEENTet, un quintetto con clarinetto formato da alcuni musicisti attivi tanto nella musica da camera quanto in collaborazione delle principali orchestre italiane dove spicca la presenza della giovane virtuosa del clarinetto Nadia Bortolamedi, solista nel quintetto KV581 di Mozart. Protagonista del programma la musica di Mozart, con il divertimento per archi K138 affiancato al celebre quintetto con clarinetto K581. Il divertimento, scritto a Salisburgo tra la fine del 1771 e l'inizio del 1772 (immediatamente dopo il ritorno dall'Italia), e' parte di una raccolta di tre brani "a quattro", probabilmente intesi per orchestra d'archi ma che gia' fanno notare l'interesse del sedicenne Mozart per la forma del quartetto d'archi, nella quale non si era ancora cimentato. E' tuttavia probabile che questi brani siano stati concepiti gia' durante il periodo italiano, sia per la musicalita' che li pervade sia perche' la forma del quartetto d'archi era tra le piu' frequentate nei salotti italiani. Il celebre quartetto con clarinetto KV581, il massimo capolavoro di questa forma strumentale assieme a quello di Brahms, fu scritto nel 1789 per il virtuoso Anton Stadler, che lo esegui' per primo nel dicembre dello stesso anno, durante un concerto di beneficenza a Vienna.

