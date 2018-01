"Mozza": dal 26 al 28 gennaio al Teatro Libero

Mozza, lo spettacolo scritto, interpretato e diretto da Claudia Gusmano, arriva al Teatro Libero dal 26 al 28 gennaio 2018, nell'ambito della rassegna Palco Off, dedicata ad attori, autori e storie della Sicilia.

Presentato al Fringe Festival di Roma -dove ha ricevuto i premi per la miglior drammaturgia, la miglior attrice e il Fringers to fringers- Mozza racconta con delicatezza e coinvolgimento la storia di una giovane donna assetata di libertà, una marinaia per vocazione. Ad anticipare la pièce una degustazione di vini e prodotti tipici siciliani (domenica dopo lo spettacolo).