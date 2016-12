Mr Alboh: il 5 febbraio all'Upcycle Bike Cafè

Il 5 febbraio Upcycle Bike Cafè ospiterà il concerto di Mr Alboh.

Alboh oltre che cantante e cantautore è anche busker e artista visivo. Dopo aver lasciato un lavoro in banca per seguire la sua carriera artistica il creativo ha viaggiato suonando nei teatri, café e club di tutt'Europa. Attualmente ha all'attivo due dischi ed è in tournée per diverse città europee.