Mr.kite: set duo elettronico

Mr.Kite:

Sono un quartetto brianzolo attivo dal 2008, in dieci anni hanno diviso il palco con Sigur Rós, Stereophonics, Subsonica, Marlene Kuntz, Shura, Bugo, Morgan, Låpsley e Joan Thiele.

Saranno live all’Hug in formazione ridotta (duo) con un set completamente rinnovato: tutti i brani del loro disco d’esordio ri-arrangiati in chiave elettronica, in grado di generare atmosfere malinconiche tra il dream-pop e l’ambient, presentati con una fresca attitudine elettro-pop nei testi e nelle melodie.