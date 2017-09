Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Mr. Monsters è la prima esposizione a Milano dell'artista bolognese Mirco Campioni, a cura di Carlotta Accardo. L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 27 ottobre 2017, dalle 18 alle 22 presso la Galleria Spazio Arte Tolomeo di Milano. Mr. Monster è un viaggio fra pittura e scultura dedicato all’archetipo del Mostro e alle sue innumerevoli declinazioni, attraverso tecniche figurative differenti. La mostra, a cura di Carlotta Accardo, si apre con i dipinti olio su tela che sono un omaggio alle rockstar del passato, mostri buoni protagonisti dell’immaginario adolescenziale dell’artista, continuando poi con le Icons in cui celebri soggetti rinascimentali perdono i loro caratteri originali per indossare gli abiti di supereroi moderni figli della Pop Art. Nella parte centrale dell’esposizione trovano spazio anche i dipinti più recenti di Campioni (2016-2017), tra cui Draculino, Mario Krueger e i progetti su carta in tecnica mista come Free Hugs, Penguin e Gollum. Per chiudere, un enorme e spaventoso T-Rex osserva dall’alto l’ambiente che lo circonda, dominando l’esercito dei mostri che sfila sulle pareti della galleria. Spazio Arte Tolomeo Via A.M. Ampère, 27 - 20131 Milano – IT Telefono:+39.02.23.60.429 - www.spazioartetolomeo.com Carlotta Accardo Cell. 340 1473703 Mail. carlotta.accardo@gmail.com Mail: info@spazioartetolomeo.com Erika Fiumi Cell. 339 7103319 Mail. erika.fiumi@gmail.com