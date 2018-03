"Mr. Ove": il 18 aprile all'Area Metropolis 2.0

Mr Ove, il film del 2015 diretto da Hannes Holm, verrà proiettato all'Area Metropolis 2.0 di Paderno Dugnano (MI) mercoledì 18 aprile, nell'ambito della rassegna omonima che fino al 9 maggio presenta pellicole sul dialogo interculturale.

Il film svedese - con Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll - racconta la storia del burbero Mr Ove, tormento del quartiere in cui abita, per le continue ispezioni e sgridate a chi fa troppo rumore, a chi parcheggia in doppia fila e a chi non rispetta la raccolta differenziata. Dopo essere stato licenziato, Ove è deciso al suicidio, ma l'arrivo di una nuova vicina iraniana cambierà la sua vita...