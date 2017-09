Mudec: collezione permanente gratis fino a fine anno

Rinnovato fino al 31 dicembre l'accesso gratuito alle quattro sale della collezione permanente del Museo delle Culture di Milano.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Milano, ha l'obiettivo di rendere accessibile a tutti il prezioso patrimonio artistico-etnografico posseduto dal Mudec, con più di 200 oggetti completamente restaturati e allestiti in un percorso espositivo meditato.

Diverse anche le mostre temporanee ospitate dal Museo per questa stagione, come: Eravamo cacciatori di teste. Riti, vita e arte delle popolazioni Asma​t, sulla popolazione indonesiana; e la selezione di opere esposta in un nuovo spazio dedicato ai mecenati del museo (dal 27 settembre).