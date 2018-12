Il Comitato di Quartiere in collaborazione con il Municipio 7 di Milano è lieto di presentare l’Evento “Muggiano e la Magia del Natale”.

La festa si svolgerà dalle 15 alle 19 presso la piazza centrale di Muggiano, sita in via Mosca, 180.



La festa vedrà la partecipazione degli zampognari “I PEDRA“ che allieteranno il quartiere con i loro suoni, le loro nenie, rappresentando la colonna sonora del Natale, ricordi immutabili nel tempo. Le generazioni passano, ma lo stupore negli occhi di chi ascolta, resta.

Gli zampognari partiranno dalla chiesa di Santa Marcellina a partire dalle ore 15,30.



In piazza i contadini della Brianza allieteranno grandi e piccini con UNA GIURNADA DI TEMP INDRÉE.

Il gruppo è una sorta di museo itinerante della civiltà contadina con strumenti della vita rurale e mette in scena situazioni di vita quotidiana del secolo passato: l’allevamento del baco da seta, la fienagione e la mietitura a mano, il tombolo per il pizzo, il tutto sarà Intercalato da canti, scenette, spiegazioni è permetterà a grandi e piccini di scoprire azioni e situazioni, la sgranocchiatura per la polenta con il mugnano, l’affilatura degli utensili con ul mulita, la bugada (il bucato con la cenere), la surpresa per la stiratura ed altri piccoli lavori quotidiani delle massaie e la vita delle corti.

Per tutto il pomeriggio ci saranno bancarelle della Coldiretti e dei negozianti del quartiere, musica e calde sorprese per tutti.



Vi aspettiamo a Muggiano.