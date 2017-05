Muggiano in musica 2017

L'invasione della musica tra le vie del quartiere di Muggiano! Si inizia la mattina, in modalità soft..dalle ore 11.30 si alterneranno laboratori per bambini di musica in inglese, laboratori di musicopittura, improvvisazioni musicali. Ci sarà spazio anche per i piccolissimi. Lungo la via principale di Muggiano saranno allestiti 3 punti, ove dalle 11.30 alle 19 si alterneranno numerosi gruppi emergenti caratterizzati da generi musicali molto diversi tra loro. Tra le vie del borgo suoneranno note jazz, reggae, rock, note di violino e di violoncello! Non ci sarà spazio se non per la musica! Ampio spazio anche al benessere. Incontri di Yoga e Shatsu nell apposita area FeelGood Percussioni, bassi, chitarre, batterie, violini e violoncelli ci porteranno sino alle 19 quando nella piazzetta centrale si aprirà il main stage. Emozioni sul palco con i protagonisti della serata: Delirium JazzBand - quintetto jazz milanese One Show - band soul funky vincitrice del Reply Factor 2015 Patois Brothers - idoli del reggae, a Milano subito dopo l'uscita del loro singolo con Max Romeo ….Muggiano in Musica va in scena!