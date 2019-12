Un bosco orizzontale in un murales artistico al Mercato Comunale Fusina

Dal 14 dicembre al Mercato Comunale Fusina sarà possibile scoprire un murales che colpirà lo sguardo e l’anima di chi passa, che non ha solo una funzione estetica, ma anche sociale. Incorniciata dai platani, l’opera dello street artist Cristian Sonda, come scrivono gli organizzatori "apparirà allo spettatore come uno scorcio, una porta tra la realtà in cui si trova ed il bosco dipinto in tridimensionalità vettoriale, aumentando così la suggestione di una profondità nello spazio, creando un immaginario coinvolgente per lo spettatore".

Il bosco, gli alberi e la natura entrano così nella quotidianità dei cittadini, attirando il loro sguardo e facendo ricadere l’attenzione - non solo sulla natura ed il ciclo della vita nelle stagioni rappresentate - ma anche su ciò che rappresentano un ecosistema complesso da preservare, non barattabile e sfruttabile a fini commerciali.

Il murales

La parte pittorica prevede lo sviluppo di un murale bucolico che rappresenti un bosco, la cui visione cambia cromaticamente e concettualmente durante le stagioni dell’anno, all’interno di questo background che sarà l’opera preponderante del dipinto, saranno inserite delle figurazioni nello stile dell’autore aiuteranno la lettura del murale e l’interazione con esso. La location è incorniciata da platani reali, lo scorcio tra la realtà ed il bosco dipinto in tridimensionalità vettoriale, aumenta la suggestione di una profondità nello spazio, credo un immaginario coinvolgente per lo spettatore. Il bosco, gli alberi sono intrinsecamente collegati al concetto della natura ed il ciclo della vita nelle stagioni rappresentate. Il bosco è anche simbolo di un ecosistema complesso da preservare, non barattabile e sfruttabile a fini commerciali.

"La mia volontà è quella di passare ad un altro livello di compartecipazione dell’arte di strada sviluppando un concetto condiviso con la città e per la città, realizzandolo con la partecipazione delle istituzioni, dei cittadini, rendendo Cristian Sonda vettore di un messaggio da restituire al pubblico a 360 gradi." Cristian Sonda Artist