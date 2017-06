Musei gratis a Milano domenica 2 luglio 2017: cosa visitare, tutte le informazioni

Prosegue anche domenica 2 luglio 2017 l'iniziativa "Una domenica al Museo". E' la giornata in cui tutti i musei e le aree archeologiche statali sono visitabili gratuitamente, in applicazione della norma del decreto Franceschini, in vigore dal primo luglio 2014, che stabilisce che ogni prima domenica del mese non si pagherà il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Tutti i musei aperti a Milano

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 - Milano

Orario: Da Martedì a Domenica 9.00-17.30 (ultimo ingresso 17.00) Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Armani / Silos

Via Bergognone, 40 - Milano

Orario: mercoledì/domenica dalle 11 alle 19 Chiusura settimanale: Lunedì e Martedì; Prenotazione: Nessuna

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 - Milano

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10.00 18.00 prenotazione obbligatoria per i gruppi 0288463736 max 18 persone Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Castello Sforzesco

Piazzale Castello - Milano

Orario: Orari di apertura dal 1 novembre 2015 9-17.30 martedì-domenica Ultimo ingresso ore 17.00 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Civico Museo archeologico di Milano

Corso Magenta, 15 - Milano

Orario: da martedì a domenica: 9.00 -17.30 (ultimo ingresso ore 17.00) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 - Milano

Orario: martedì - domenica 9.00 - 17.30 (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura) Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Gallerie d'Italia

Piazza della Scala, 6 - Milano .

Orario: Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30) Giovedì dalle 9.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

I Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello - Milano .

Orario: dal martedì alla domenica, 9-17.30 Ultimo ingresso ore 17 Chiusura settimanale: Lunedì ; Prenotazione: Nessuna

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a - Milano

Orario: Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 - Milano

Orario: Dal Martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (ingresso fino ore alle 17,00) Chiusura settimanale: Lunedì; Prenotazione: Nessuna

Museo del Cenacolo Vinciano

piazza Santa Maria delle Grazie, 2 - Milano

Orario: Martedì-Domenica 8.15-19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.15-18.45; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 02 92800360; Sito web: http://www.vivaticket.it/?op=cenacoloVinciano)

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 - Milano

Orario: dal martedì alla domenica 9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30 Chiusura settimanale: lunedì; Prenotazione: Nessuna

Pinacoteca di Brera

via Brera, 28 - Milano

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.15 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.40; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 02 92800361; Sito web: http://www.vivaticket.it)