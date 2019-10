Musei gratis a Milano domenica 6 ottobre: aprono Brera e il Cenacolo

La Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano aperti al pubblico a costo zero. Accadrà domenica 6 ottobre in occasione di 'Io vado al museo', l'iniziativa del ministero dei Beni culturali che apre gratuitamente strutture espositive in tutt'Italia.

Al Cenacolo, come sempre, la prenotazione per l'ingresso sarà obbligatoria. Per prenotare o acquistare i biglietti è necessario contattare lo 0292800360. Alla Pinacoteca invece sarà possibile entrare senza dover preventivamente prenotare.

Il Cenacolo Vinciano

Il celeberrimo affresco venne creato da Leonardo da Vinci su commissione di Ludovico il Moro, a quel tempo reggente del Ducato di Milano. Per dipingere la più nota rappresentazione dell'ultima cena, l'artista sperimentò una tecnica nuova, stendendo la tempera grassa su intonaco asciutto, al fine di poter dipingere con maggiore cura i particolari (l'affresco tradizionale impone invece una stesura rapida sull'intonaco ancora umido). Questo metodo purtroppo causò il deterioramento della pittura, che nel corso dei secoli dovette essere restaurata a più riprese.

In occasione dell'uscita del film 'Io, Leonardo', oltre che domenica 6 ottobre, il Cenacolo aprirà gratuitamente per altre quattro date, da ottobre a gennaio.

La Pinacoteca di Brera

Museo nazionale d'arte antica e moderna, la Pinacoteca di Brera ospita una ricca collezione, costituita quasi esclusivamente da opere pittoriche, con una specializzazione in dipinti della scuola veneta e lombarda. Nel 1776 fu Maria Teresa d'Austria a creare il nucleo originario della permanente, poi istituita ufficialmente nel 1809 come raccolta di opere che dovevano servire da esempio agli studenti dell'Accademia. In seguito, quando Milano divenne capitale del Regno Italico, Napoleone trasformò Brera in un museo dove esporre le tele provenienti da tutti i territori conquistati dalle truppe francesi.

La Pinacoteca custodisce alcuni tra i più alti capolavori della storia dell'arte, come Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti di Andrea Mantegna, Predica di San Marco in una piazza di Alessandria d'Egitto di Gentile e Giovanni Bellini, Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio, Cena in Emmaus di Caravaggio, Il bacio di Francesco Hayez e Vergine con il bambino, angeli e Santi di Piero della Francesca.