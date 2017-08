“Museo a cielo aperto": il 27 agosto spettacoli e proiezioni gratis al Monumentale

Domenica 27 agosto al Cimitero Monumentale torna l'appuntamento con Museo a cielo aperto, che propone teatro, musica, cinema e visite guidate gratis.

Si inizia alla mattina con: la proiezione dei corti realizzati dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, in sala conferenze; le visite guidate a cura delle volontarie del Servizio Civile e del personale dipendente del Cimitero Monumentale, in partenza alle 10 e alle 10:30 dal piazzale esterno (prenotazione al gazebo dalle 9:30 e fino a esaurimento); e il corto teatrale che tratta dell'aldilà con umorismo Dario, satanassi, sberleffi e longa vita, omaggio a Dario Fo, scritto e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Si prosegue poi alle 12:15 con la musica del Trio ST 2-10 per Sound&More, nella Galleria superiore di ponente.