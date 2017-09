“Museo a cielo aperto": il 24 settembre teatro, musica e cinema, gratis al Monumentale

La rassegna Museo a cielo aperto torna al Monumentale domenica 24 settembre con teatro, musica, cinema e visite guidate gratis.

Al mattino vengono proposte passeggiate tematiche condotte da cittadini milanesi in vista: alle 11 il vicedirettore del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi guida i partecipanti nel percorso Bonadonna e la medicina dei grandi; alle 11:30 il docente di Discipline dello Spettacolo all’Università degli Studi di Milano Alberto Bentoglio propone la visita Parole alate fra musica e teatro; e alle 15:30 la professoressa di storia all’Università degli Studi Milano - Bicocca Barbara Bracco presenta il cammino Viaggio nella storia dell'arte. I pittori del Monumentale.

In programma anche due visite guidate a ura delle volontarie del Servizio Civile e del personale dipendente del Cimitero Monumentale: alle 10 e alle 15 La presenza femminile al Monumentale con Guido Scovino; e alle 10:30 e alle 16 I Simboli funerari con Elisabetta Dolcino. Tutti i percorsi, a titolo gratuito e fino a esaurimento posti, sono prenotabili al gazebo dalle 9:30.

Per quanto riguarda il cinema, vengono proiettati: i corti nell’ambito di Arte Viva - Storie dal Monumentale (10:15 e 15:30 in sala conferenze); e il corto Samanta,​ realizzato dagli studenti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, regia di Marco Musso (dalle 11 alle 15 in sala conferenze).

Non mancano nemmeno le attività teatrali: lo spettacolo Toscanini e i coristi va in scena con una storia su Arturo Toscanini (11 e 15 nella Galleria inferiore di levante); e Oserei dire: Provvidenziale! rappresentale avventure di due istrioni seicenteschi (12:15 e 16:15 nella Galleria superiore di ponente).

Due, infine, gli appuntamenti musicali: Amor, crudele amor​ porta musica barocca nella Cappella (ore 12:30); e Dialoghi nel Jazz, una storia narrata in suoni​ propone brani jazz nel cortile interno (ore 16:45).