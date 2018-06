“Museo a cielo aperto" e progetti per ragazzi: il 23 e il 24 giugno gratis al Monumentale

La rassegna Museo a cielo aperto torna al Monumentale domenica 24 giugno; mentre una strana caccia al tesoro invita le famiglie con bambini (dai 5 anni) sabato 23.

Si parte sabato alla scoperta delle sculture di pietra assopite, che i giovani partecipanti dovranno trovare. Si prosegue domenica con la compagnia degli allievi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, che dalle 10 alle 13 animeranno i viali dello scrigno d’arte progettato da Carlo Maciachini.

Nello specifico, domenica: dalle 10 alle 13, in sala conferenze, saranno proiettati alcuni cortometraggi realizzati dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti; alle 10, 10:30 e 11:30, dal piazzale esterno, partiranno le visite guidate dai volontari del Servizio Civile del Cimitero Monumentale e alcuni percorsi tematici su Liberty, mitologia greca e Futurismo. Le visite guidate sono gratuite e prenotabili al gazebo a partire dalle ore 9:30 fino al raggiungimento del numero massimo previsto per gruppo.

Sempre domenica, alle 11, nella galleria inferiore di ponente, andrà in scena un corto teatrale, scritto ad hoc e interpretato da diplomati della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi. Alle 12, poi, nella galleria superiore di ponente si terrà il concerto di Triocheco A Journey from 60's to our music.

La rassegna Monumentale: Museo a cielo aperto proseguirà ogni ultima domenica del mese fino a ottobre, con una serie di appuntamenti che vedranno nuovamente teatro, musica, cinema e passeggiate tematiche raccontare il Cimitero Monumentale e le sue bellezze: il 29 luglio, 26 agosto dalle 10 alle 13, il 30 settembre e 28 ottobre dalle 10 alle 18.