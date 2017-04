Il Movimento Arte da mangiare mangiare Arte invita alla visita del "Museo Acqua Franca" presso il Depuratore di Milano Nosedo. Arte, ambiente, design e tecnologia si fondono nel nuovissimo museo ambientale che si presenta alla città in esclusiva dal 4 al 9 aprile in occasione della Design Week. Installazioni all'aperto d'arte e design interpretano il tema della "Purezza" Fra gli artisti presenti con le grandi installazioni: Isabella Angelantoni, Donatella Baruzzi, Boboem , Caterina Borruso, Silvia Capiluppi, Paolo Carnevale, Dasol Cho, Laurentiu Craioveanu, Loredana De Lorenzi, Federico Delrosso, Giovanni De Lucchi, Li Ding, Nazanin Farahbod, Salvatore Fiori, Patricia Fraser, Fabio Fondacci e Elena Cella, Elmar Giacummo, Vito Giacummo, Daniela Gorla, Francesco Lasalandra, Isa Lavi Giacconi, Anna Mainardi, Abele Malpiedi, Silvio Manzotti, Lorenzo Marini, Lorenzo Memeo, Elisabetta Morandi, Paride Ranieri, Jonathan Rodriguez, Serena Rossi e Carlo Malandra, Hanibal Salvaro, Franz Stalher, Studio Pace10, Jang Sung An, topylabrys, Micaela Tornaghi, Gruppo VOP. Fra gli artisti presenti con le piccole installazioni nel Boschetto: Antonella Besia, Clara Bartolini, Franca Cantini, Fiorella Cicardi, Isa Locatelli, Mariantonietta Rossi, Taher Nikkhahabyaneh , Antonella Prota Giurleo, Darlan Rosa, Eugenia Serafini, Maria Cristina Tebaldi, Gruppo VOP, Lucrezia Zaffarano. Tra le esposizioni presenti: Mostra di tombini in ghisa della fonderia Montini Con la partecipazione di: MeP - Movimento per l'Emancipazione della Poesia- Milano Si terranno: Visite guidate su prenotazione al Museo Acqua Franca Domenica 9 Aprile ore 10.00 Cold Discussion: "Acqua: Forma e sostanza" a cura dell'artista Laurentiu Craioveanu. Ore 10.30 partenza della Milano Nordic Walking Per ulteriori info e prenotazioni: www.artedamangiare.it - tel. 340 340 6871 - 02 39843575 e-mail info@artedamangiare.it