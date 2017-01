Tante nuove visite al museo Bagatti Valsecchi

Comincia con gennaio 2017 un anno ricchissimo di visite speciali al Bagatti Valsecchi, da quelle tradizionali a quelle teatralizzate, fino a quelle al buio e in lingua inglese con una guida madrelingua. A fianco delle visite speciali restano sempre disponibili le audioguide del museo, incluse nel biglietto d'ingresso, e la app per smartphone Museo Bagatti Valsecchi, gratuita e disponibile sia per iOS che per Android; a soli 2 euro in più è invece possibile acquistare il Silent Book, una libro composto di sole immagini che suggerisce nuovi sguardi alle collezioni in una sorta di caccia al dettaglio. Venerdì 3 febbraio / Venerdì 17 febbraio ore 18 Un Museo a lume di candela Ogni oggetto presenta un'anima diversa quando a illuminarlo è una flebile candela. Una visita guidata al buio alla scoperta degli aspetti più nascosti della collezione Bagatti Valsecchi, dove alla luce delle candele i visitatori avranno accesso esclusivo alle sale per una serata tutta speciale. La disponibilità delle visite è limitata, si richiede pertanto la prenotazione La visita è inclusa nel biglietto d'ingresso (Intero 9 euro, ridotto 6 euro) Per maggiori informazioni: didattica@museobagattivalsecchi.org / T 02 7600 6132 Domenica 5 febbraio ore 14 e ore 16 Visita teatralizzata Una guida sarà senz'altro in grado di spiegarvi nel dettaglio le caratteristiche della Casa Museo Bagatti Valsecchi, ma nessuno al mondo potrà farlo meglio di chi qui dentro ci ha vissuto: Fausto, padrone di casa e progettista, e la sua portinaia. Entrambi vi guideranno alla scoperta di questo gioiello nascosto tra le vie del centro. Ingresso al Museo (comprensivo dell'ingresso al Museo e della tessera Dramatrà) intero 15,00 euro / ridotto 10,00 euro (ragazzi 7-15 anni) / gratis per bambini sotto i 6 anni Per informazioni e prenotazioni: Dramatrà T 340 1127035, info@dramatra.it Domenica 19 febbraio / 26 marzo / 21 maggio / 17 giugno ore 15.30 Visita guidata gratuita La disponibilità delle visite è limitata, si richiede pertanto la prenotazione La visita è inclusa nel biglietto d'ingresso (Intero 9 euro, ridotto 6 euro) Per info e prenotazioni: info@museobagattivalsecchi.org / T 02 7600 6132 Martedì 21 febbraio / 21 marzo / 18 aprile / 23 maggio / 20 giugno / 18 luglio ore 15 Visita guidata in inglese Per i turisti in visita o per chi vuole tenere in esercizio la lingua inglese, una visita del Museo con una guida madrelingua. La disponibilità delle visite è limitata, si richiede pertanto la prenotazione La visita è inclusa nel biglietto d'ingresso (Intero 9 euro, ridotto 6 euro) Per info e prenotazioni: info@museobagattivalsecchi.org / T 02 7600 6132