Di casa in casa - Visita alla casa museo Boschi Di Stefano

In collaborazione con il progetto "Di casa in casa", un programma di visite alla scoperta delle più illustri case Museo di Milano (Casa Boschi di Stefano, Museo Bagatti Valsecchi, Museo Poldi Pezzoli, Villa Necchi Campiglio). Ogni mese busseremo alla porta di una di queste dimore e vi accompagneremo a scoprirne i particolari più interessanti e curiosi. una narrazione che vi porterà Di casa in casa partendo dal particolare ma superando le mura di ogni singola casa museo fino a comprendere la città stessa, vista come palcoscenico di quattro storie straordinarie. COSA VEDREMO - C'era una volta... e c'è ancora! Il terzo appuntamento è dedicato alla casa museo Boschi-Di Stefano, per scoprire cosa è oggi ma, soprattutto, per conoscere la sua storia e seguirne la trasformazione. Potrete carpire i segreti della casa e di coloro che l'hanno vissuta e resa un luogo unico: Antonio Boschi e Marieda Di Stefano. Una coppia che ha vissuto pienamente l'amore reciproco e quello per l'arte, fino a dare vita a una collezione con pochi eguali. A CHI È RIVOLTA - A tutti! Grandi e piccini, milanesi e non: curiosità e scarpe comode sono gli unici requisiti per poter partecipare alle nostre visite. Che aspettate? :)