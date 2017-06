Sabato 17 giugno apertura straordinaria del Museo Botanico

Sabato 17 giugno il Museo Botanico e Villa Lonati aprono al pubblico proponendo attività per tutta la famiglia, tra percorsi guidati, laboratori e giochi.

I partecipanti potranno scoprire un patrimonio vegetale unico e, soprattutto i più piccoli, aumentare la propria sensibilità nei confronti della natura.

Di seguito gli orari delle iniziative:

Museo Botanico:

• dalle ore 14 alle ore 18:30 - Visite guidate al Museo Botanico accompagnati dai Ciceroni, studenti dell’I.I.S. V. F. Pareto, del Liceo Scientifico Severi e del Liceo Scientifico Primo Levi di Bollate.

• dalle ore 15 alle ore 16 – Fragole nel bosco. Si trapianteranno fragole e piante nemorali per creare il sottobosco.

• dalle ore 15 alle ore 17 – Parole verdi, reading per adulti (15-16) e per bambini (16-17), a cura dei volontari del Patto di Milano per la Lettura.

• dalle ore 17 alle ore 18 – Giochi del Museo Botanico per conoscere i segreti della natura.

• dalle 14:30 alle 16:30 – Orto dell’Omeopatia. La fondazione Belladonna Onlus illustra le sperimentazioni di trattamenti omeopatici in campo botanico.

Villa Lonati:

dalle 9:30 alle 18:30 - Alla scoperta delle raccolte botaniche del progetto Comunemente Verde

ore 15 e ore 17 - Visite guidate nelle aree di Villa Lonati

ore 16 - Gioco a squadre Esploratori in erba , alla scoperta del regno vegetale.