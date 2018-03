Sabato 10 marzo apertura straordinaria gratuita del Museo Botanico

Sabato 10 marzo il Museo Botanico Aurelia Josz apre al pubblico gratuitamente, proponendo Preludio di primavera, un pomeriggio di attività per tutta la famiglia.

Oltre a poter prendere parte alla visite guidate alla scoperta delle piante invernali (14:30-17:30, a cura degli studenti dell’I. I. S. Pareto e del liceo scientifico Severi di Milano), i visitatori avranno modo di realizzare un saliceto antinquinamento (14:30-15:30), di seminare "l'erba dei cantanti" (15:30-16:30), di ricevere consigli per le potature (16-17), di ascoltare letture su natura e musica (15-18) e di scoprire sperimentazioni di trattamenti omeopatici in campo botanico con fondazione Belladonna Onlus (15-17). Per maggiori informazioni: museo.botanico@comune.milano.it | 02 884 44979.