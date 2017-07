Sabato 15 luglio "Giornata di mezz'estate" per tutta la famiglia al Museo Botanico

Sabato 15 luglio il Museo Botanico Aurelia Josz aprirà al pubblico proponendo attività per tutta la famiglia, tra percorsi guidati, laboratori e giochi.

I partecipanti potranno scoprire un patrimonio vegetale unico e, soprattutto i più piccoli, aumentare la propria sensibilità nei confronti della natura. Di seguito gli orari delle iniziative:

• dalle 16 alle 17 - Visite guidate al Museo Botanico accompagnati dai Ciceroni del Servizio Civile Nazionale

• alle 18 - Colori dello spazio nel Labirinto. Si semineranno zinnie, i fiori dello spazio

• dalle 15 alle 18 - Reading per adulti (15-16) e per bambini (16 - 17) Parole verdi, a cura dei volontari del Patto di Milano per la Lettura, e attività Parliamo con gli Alberi, a cura dei volontari del Parco delle Lettere (17- 18)

• dalle 17 alle 19 - Giochi del Museo Botanico per conoscere i segreti della natura

• dalle 17 alle 18 - Orto dell’Omeopatia, la fondazione Belladonna Onlus illustrerà le sperimentazioni di trattamenti omeopatici in campo botanico.