Museo dei Cappuccini: conferenza e visita

Museo dei Cappuccini, Via Kramer 5, Milano

Martedì 10 maggio, ore 17.00 e ore 18.30

Il significato dei gesti. Il dire e l'agire nell'arte sacra

Amore e protezione

Conferenza - A cura di: Rosa Giorgi, direttrice del museo dei Cappuccini

Con visita guidata, relativa al tema della conferenza, al museo alle ore 18



Sabato 14 maggio, ore 11.00 e ore 16.00

Percorsi di misericordia: Santa Chiara di Giuseppe Nuvolone

Visita-Conferenza - A cura di: Rosa Giorgi, direttrice del museo dei Cappuccini

APERTURA STRAORDINARIA DEL MUSEO: dalle 10.00 alle 18.30

PRESTATATE AI MUSEI CAPITOLINI a ROMA due opere di proprietà del Museo dei Cappuccini

Sabato verrà portata l'attenzione sui due dipinti di Antonio Cifrondi che a fine maggio saranno prestati aiMusei Capitolini di Roma per la mostra "La Misericordia nell'arte"

Continuano anche nel mese di maggio gli appuntamenti, in programma al Museo dei Cappuccini di Milano (in Via Kramer 5), con le conferenze del martedì e le visita-conferenza del sabato. Questo mese con un evento e apertura straordinaria del museo aggiuntivi il 28 maggio.

Martedì 10 maggio, per il ciclo di conferenze curato dalla direttrice del Museo Rosa Giorgi, intitolato Il significato dei gesti. Il dire e l'agire nell'arte sacra, si approfondirà il tema Amore e protezione.

Continua il percorso che approfondisce il tema dell'espressione gestuale all'interno delle opere d'arte. Gesti di profondo affetto e amore che ritroveremo in abbracci e baci (tra gli sposi, tra madri e figli o tra padre e figli),particolare attenzione verrà data al gesto protettivo di porre il braccio sulla spalla, e a quello di tenere una persona sotto il proprio mantello. Sarà quindi occasione di spaziare da Giotto (il bacio tra Anna e Gioacchino presso la Porta Aurea affrescato nella Cappella degli Scrovegni a Padova, ma anche la Rinuncia ai beni nelle storie di san Francesco in Assisi), ad alcune pregevoli Madonne col Bambino quattrocentesche, senza dimenticare un tema ricorrente tra XV e XVII secolo, quello dell'Angelo custode, fino alla rappresentazione della Madonna delle Misericordia che accoglie l'umanità sotto il proprio mantello.



La conferenza sarà replicata due volte, come di consueto, una alle ore 17 e una alle ore 18.30, per tener conto delle diverse esigenze di orario del pubblico.

Inoltre alle 18 sarà possibile fare una visita guidata del Museo che riprende il tema della conferenza.

Sabato 14 maggio, è prevista la visita-conferenza mensile, una alle ore 11 e una alle ore 16 con l'apertura straordinaria del Museo dalle ore 10 alle ore 18.30.

Per il ciclo i Percorsi di Misericordia, va in scena il quarto incontro dal titolo Santa Chiara di Giuseppe Nuvolone, a cura di Rosa Giorgi, direttrice del Museo.

L'immagine di santa Chiara, e nello specifico la figura della Santa che tiene tra le mani l'ostensorio, verrà letta come segno di affidamento alla Misericordia dato dalla fiducia nel Sacramento dell'Eucarestia. Infatti questa iconografia si costruì nel tempo a partire dall'episodio in cui santa Chiara riuscì a respingere

l'avanzata dei saraceni su Assisi facendosi accompagnare (poiché inferma) alle porte del monastero portando con sé come unica arma il tabernacolo con l'Eucarestia, segno della sua totale fiducia nel Cristo Misericordioso presente nel sacramento del pane consacrato. L'approfondimento dell'opera del Nuvolone permetterà anche il confronto con un altro dipinto raffigurante santa Chiara da poco restaurato, così come la visita guidata da alcuni ostensori facenti parte del patrimonio dei Frati minori Cappuccini.



Per l'occasione eccezionalmente verrà portata l'attenzione sui due dipinti di Antonio Cifrondi che a fine maggio saranno prestati ai Musei Capitolini di Roma per la mostra "La Misericordia nell'arte" e che quindi non saranno visibili al Museo dei Cappuccini fino al mese di dicembre.

Ultimo appuntamento di maggio

Sabato 28 maggio, è previsto un incontro musicale alle ore 18.00 e l'apertura straordinaria del Museo dalle ore 10 alle ore 18.30.

L'appuntamento dal titolo Musica nell'arte: percorsi musicali e artistici tra sacro e profano all'interno del museo è realizzato in collaborazione con l'Associazione culturale "Musica aperta" di Milano, diretta dal maestro Diego Fridman.

Le musiche scelte sono le seguenti: Giovanni Gabrieli (1557-1612), Georg Philipp Telemann (1681-1767) e Johan ChristianSchickhardt (1682-1762).



Antonio Cifrondi

(Clusone, Bergamo, 1656 - Brescia, 1730)

Opera di misericordia:

dar da mangiare agli affamati

Ultimo decennio secolo XVII

Olio su tela, cm 90 x 147

Aperture Museo

Orario: martedì 14.00 - 18.30, e mercoledì 10.00-12.00; 14.00-17.30

Apertura straordinaria del Museo: Sabato 14 e Sabato 28 dalle ore 10 alle ore 18.30

