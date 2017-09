Museo del Duomo: apertura serale e prezzo di 1 euro sabato 23 settembre

Apertura speciale in notturna per il Grande Museo del Duomo, per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio 2017: l'appuntamento è per sabato 23 settembre. Gli orari di apertura sranno dalle 18 alle 22.30, con ingresso consentito fino alle 21.50. Al prezzo di un euro.

E per l'occasione saranno organizzate due visite guidate, una alle 19 (in italiano) e una alle 19.30 (in inglese).

Le due visite si intitolano "L'Europa delle Cattedrali": un viaggio per illustrare la storia dei cantieri del Duomo che hanno accolto oltre 70 architetti e centinaia di artisti europei. Frutto di questa collaborazione un'opera corale, simbolo della città ma anche della storia e della fantasia dell'uomo in varie epoche: la Fabbrica Infinita.

Le Giornate Europee del Patrimonio cadono nel weekend del 23-24 settembre per iniziativa del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea.