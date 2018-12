"Museo Natale": dal 26 dicembre al 6 gennaio al Museo della Scienza e della Tecnologia

Da mercoledì 26 a lunedì 31 dicembre 2018 e da mercoledì 2 a domenica 6 gennaio 2018 il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sarà aperto tutti i giorni con orario festivo e una grande offerta di attività per adulti e bambini.

Nell’i.lab Genetica, per esempio, bambini e adulti potranno costruire una micro-serra da appendere all’albero di Natale, per osservare da vicino come si sviluppa una piccola pianta e di cosa ha bisogno per crescere (28 e 30 dicembre, alle ore 11, 14 e 15, e 31 dicembre e dal 2 al 6 gennaio, alle ore 10, 11, 14 e 15, dai 7 anni su prenotazione). Nell’i.lab Chimica, invece, mescolando maizena, acqua e colla, si potranno creare divertenti oggetti dalle diverse consistenze (dal 27 al 30 dicembre e 3 gennaio, alle ore 11 e 16, dai 7 anni su prenotazione).

I più piccoli potranno invece giocare nell’i.lab Area dei Piccoli con luci, ombre e musica per costruire tutti insieme una grande scena natalizia (27, 28 e 30 dicembre e 3 gennaio, alle ore 11, 14 e 16, dai 3 anni su prenotazione).

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito dedicato.

Credit immagine