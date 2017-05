Ponte del 2 giugno al Museo della Scienza

Dal 2 al 4 giugno il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci propone mostre e attività interattive, comprese nel biglietto d'ingresso.

Fino al 4 giugno viene prorogata Transformers Art​, l'esposizione che ha per protagonisti robot giganti. Sono inoltre visibili 100 volte in Giro, sulla storia della bicicletta e Space Girls, Space Women – Lo Spazio visto dalle Donne, rassegna fotografica che illustra il ruolo delle donne nel settore spaziale.

I bambini dai 3 ai 6 anni poi, possono vestire i panni dell’equipaggio di un’antica caravella, esplorare le forme geometriche e come si allena un'astronauta. Per adulti e bambini da 8 anni infine, nella Tinkering Zone, piste per biglie acrobatiche, laboratori per scoprire le biotecologie e per sviluppare la propria creatività. Programma completo: www.museoscienza.org/attivita.