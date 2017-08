Museo della Scienza: apertura straordinaria a Ferragosto

Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo Da Vinci" rimarrà aperto tutti i giorni da martedì 8 a domenica 20 agosto, compreso Ferragosto, proponendo attività nella Tinkering Zone, laboratori per bambini e mostre temporanee. Tutte le iniziative saranno comprese nel prezzo del biglietto d'ingresso al Museo.

In particolare, nella Tinkering Zone sarà possibile prendere parte alle iniziative Robot da disegno (8-13 agosto, da martedì a domenica) e Disegnare con la luce (14-20 agosto, da lunedì a domenica), per bambini (da 8 anni in su) e adulti, per inventare piccoli robot capaci di disegnare muovendosi e per creare immagini a partire da sorgenti luminose. I più piccoli (dai 3 ai 6 anni) saranno invece coinvolti in giochi con bolle di sapone (8-13 agosto, 22-27 agosto, 5-10 settembre), ombre e luci colorate e ingranaggi che suonano (1-6 agosto, 14-20 agosto, 29 agosto-3 settembre).