Il Museo della Scienza compie gli anni: sabato sera apertura straordinaria gratuita

Apertura gratuita serale al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Accadrà sabato 15 febbraio, dalle 19 alle 23, quando lo spazio regalerà a tutti i visitaro un ingresso a costo zero, proponendo anche diverse attività speciali, per festeggiare il suo 67° compleanno.

ll programma della serata

"In un’atmosfera insolita - scrivono dal Museo - gli ospiti potranno visitare liberamente le esposizioni permanenti, tra cui le nuove Gallerie Leonardo aperte gratuitamente per la prima volta, partecipare ai laboratori interattivi come Tinkering, Leonardo, Alimentazione, Genetica e Biotecnologia, immergersi nella suggestiva atmosfera luminosa del lanciatore Vega e assistere alla messa in funzione della macchina Regina Margherita. Saranno inoltre organizzate delle visite guidate per scoprire alcuni dei più importanti oggetti delle collezioni come il Transatlantico Conte Biancamano nel Padiglione Aeronavale, il frammento di roccia lunare nella sezione Spazio , gli affreschi di Pietro Gilardi e Giuseppe María Castelli e i dipinti dalla Pinacoteca di Brera nella Sala del Cenacolo, il detector magnetico di Guglielmo Marconi nella sezione Telecomunicazioni, il primo forno elettrico per acciaio Stassano nella ricostruzione della Fonderia Industriale, ma anche alle esposizioni temporanee come 'La voce dei metalli' di Roberto Ciaccio nel Padiglione Ferroviario. La serata sarà anche l’occasione per aprire per la prima volta al pubblico il Cybersecurity Co-Innovation Center che Cisco ha realizzato negli spazi del Museo, con l’attività speciale A scuola di Internet, per sensibilizzare un pubblico adulto ad un uso sicuro e consapevole del web".

Ospiti speciali

In programma anche momenti di approfondimento con esperti italiani e internazionali tra cui l’incontro, organizzato con Fondazione Ibsa, con James Beacham - fisico delle particelle, esperimento Atlas al Cern - che accompagnerà i visitatori attraverso il complesso mondo della fisica alla scoperta dei misteri della gravità o quello con Alfio Quarteroni - professore di analisi numerica, professore emerito Epfl Lausanne, direttore laboratorio di modellistica e calcolo scientifico Mox, Politecnico di Milano - che indagherà il rapporto tra matematica e medicina. Saranno anche presenti Stefano Prandoni - medico di famiglia e autore del blog Non solo influenza - e Barbara Gallavotti - giornalista scientifica e autrice di Superquark RAI - che parleranno della nuova epidemia Coronavirus, ripercorrendone la diffusione fin dalla sua iniziale comparsa in Cina, e ancora il rapper Moder e l’attore Modou Gueye che affronteranno, partendo dalla storia del transatlantico Conte Biancamano, il complesso tema della migrazione delle culture tra passato e presente insieme a Claudia Gualtieri - professoressa di culture e letterature anglofone, Università degli Studi di Milano. Non mancheranno poi momenti dedicati ad altri due importanti temi scientifici: lo Spazio, con Franco Ongaro - Direttore Technology, Engineering and Quality e Head of Estec, Esa (Olanda) - e Michèle Lavagna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali, Politecnico di Milano - che parleranno di un possibile ritorno sulla Luna ma anche di un futuro arrivo su Marte, e la Robotica che avrà come protagonista una novità assoluta all’interno del Museo.



La serata di apertura gratuita sarà infatti l’occasione per celebrare l’inizio della collaborazione tra il Museo, Comau e Fondazione Agnelli, nata con l’obiettivo di raccontare la tecnologia industriale a un pubblico di non addetti ai lavori, svelandone potenzialità e sfide. Il primo passo di quello che sarà un sodalizio annuale, è l’arrivo al Museo di robot Amico, un robot umanoide basato su tecnologia Racer 3, realizzato in soli due esemplari al mondo, che accoglierà i visitatori dando prova delle proprie abilità. Durante l’inaugurazione saranno presenti Andrea Gavosto - Fondazione Agnelli - ed Ezio Fregnan - Comau.

Ci saranno infine performance artistiche, come quella della pianista Giusy Caruso, musica dal vivo a partire dalle ore 21.00 con il quintetto jazz Cosimo and the Hot Coals, installazioni e una speciale area food. Tutte le attività saranno gratuite, libere fino a esaurimento posti e prenotabili la sera stessa all’infopoint.