Coronavirus, il Museo della Scienza e della Tecnologia continua a raccontare le "Storie a porte chiuse"

L'emergenza coronavirus costringe quasi tutti i cittadini italiani a stare a casa per limitare la diffusione del contagio. In un momento in cui Milano e l'Italia intera si fermano, in cui numerose attività lavorative assumono la forma dello smartworking, anche la cultura approda al digital, e arriva nelle case degli italiani.

E' quello che succede al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, che continua a mantenere vivo il dialogo attraverso #storieaportechiuse. Il format digitale, lanciato per portare le persone direttamente all’interno del Museo anche quando non accessibile, è sostenuto da Fondazione IBSA, partner scientifico del Museo.

L'iniziativa

Il Museo presenta oggi il palinsesto tematico che terrà compagnia a tutti gli appassionati di scienza durante questa settimana, proponendo tante nuove rubriche, una per ogni giorno, in cui curatori ed esperti si alterneranno quotidianamente per raccontare il dietro le quinte del Museo e i suoi depositi (rubrica del lunedì DIETRO LE QUINTE & I DEPOSITI ), approfondire l’attività educativa e il ruolo dei laboratori (rubrica del martedì EDUCATION & I.LAB ), trattare temi di attualità scientifica (rubrica del mercoledì ATTUALITÀ), svelare la storia del Museo attraverso aneddoti inediti (rubrica del giovedì STORIA DEL MUSEO), curiosare tra archivi e biblioteche (rubrica del venerdì ARCHIVI & BIBLIOTECHE), parlare di spazio a 360° (rubrica del sabato SPAZIO & ASTRONOMIA) e infine lasciarsi affascinare dal genio di Leonardo da Vinci e dalle Nuove Gallerie (rubrica della domenica LEONARDO DA VINCI).

Il palinsesto

Lunedì 16 marzo - "Dietro le quinte e i depositi"

- Il restauro dei portelli di chiusa

- L’arrivo di Luna Rossa



Martedì 17 marzo - EDUCATION & I.Lab

- I.LAB Matematica: il Pi greco



Mercoledì 18 marzo - "Attualità"

- Perché dobbiamo aspettare tanto ad avere i vaccini e a che punto siamo con i farmaci? Ne parliamo con Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri - Barbara Gallavotti

- Fermarsi è possibile - Cosa vuol dire, quando e come si può fermare la produzione di beni in un mondo interconnesso



Giovedì 19 marzo - "Storia del Museo"

- Anni ‘50: come la cultura ha contribuito alla rinascita dopo la guerra - Elena Canadelli

- Intervista a Theo Jansen



Venerdì 20 marzo - "Archivi e Biblioteche"

- Lavorare in archivio



Sabato 21 marzo - "Spazio e astronomia"

- La quarantena degli astronauti

- Tutto sulla pietra lunare



Domenica 22 marzo - "Leonardo Da Vinci"

- La città ideale

- La biblioteca di Leonardo

Appuntamento speciale sarà inoltre quello in programma per lunedì 23 marzo: grazie ad una partnership con il regista Francesco Clerici, sui canali del Museo sarà disponibile gratuitamente il documentario Maneggiare con cura. Storia di un oggetto (78'), realizzato nel 2017. Il regista milanese, specializzato nei temi dell'arte e del patrimonio, ha esordito nel 2015 con il film Il gesto delle mani (vincitore di un premio della critica alla Berlinale). Il suo secondo lungometraggio, Maneggiare con cura, è una produzione indipendente realizzata in collaborazione con il Museo. Girato nell'arco di otto mesi, in luoghi e situazioni che rimangono per lo più nascosti alla vista del pubblico, il film racconta il restauro e la ricostruzione di un reperto speciale: un acceleratore di particelle Cockcroft-Walton del 1950 , ora esposto al centro dell’esposizione permanente Extreme (realizzata in collaborazione con INFN e CERN e inaugurata nel 2016).



Il film mostra un rito collettivo: restauratori, curatori, antichi utilizzatori della macchina lavorano per trasformare una “cosa”, tratta dalla quotidianità di un laboratorio, in un “oggetto” da museo. Come avviene per ogni testimonianza materiale, antica o moderna che sia, gli esperti devono capire come avvicinarsi all’aspetto originale senza tradire i segni del tempo, interpretarne la funzione, comprenderne la storia.

#Storieaportechiuse

#storieaportechiuse è online tutti i giorni sui canali Facebook e Instagram del Museo, fino alla riapertura al pubblico. Il format rimarrà anche in seguito un appuntamento fisso che sarà proposto con cadenza settimanale tutti i lunedì, giorno di chiusura, raccontando il dietro le quinte del Museo, i nuovi progetti, mostrando archivi, depositi, collezioni inedite e allestimenti in corso.

Scoprite la pagina Facebook e la pagina Instagram.