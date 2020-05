Museo Scienza: 3 milioni visualizzazioni per #storieaportechiuse, il nuovo programma

Gaming, realtà virtuale e una nuova rubrica interamente dedicata al sottomarino Toti su #storieaportechiuse, il format digitale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano nato durante la chiusura al pubblico per raccontare le sue storie più belle e sconosciute. #storieaportechiuse è online quotidianamente sui canali Facebook, Instagram e YouTube del Museo dove ha superato i 3 milioni di visualizzazioni e conta ad oggi 111 storie pubblicate dal lancio avvenuto alla fine del mese di febbraio.

Novità di questa settimana è l’introduzione di una nuova rubrica dedicata al sottomarino Toti per conoscerne la storia e i segreti attraverso le parole del curatore sezione Trasporti, Marco Iezzi. Sottomarino Enrico Toti sarà online ogni giovedì per accompagnare tutti gli appassionati all’interno di uno dei pezzi più iconici del Museo: si inizia il 21 maggio alla scoperta della camera di lancio e della cucina.

La storia di lunedì 18 maggio sarà dedicata a tutti gli amanti di Leonardo da Vinci che avranno la possibilità di portare i modelli delle sue macchine più famose all’interno della propria casa virtuale grazie al videogioco Animal Crossing: New Horizons, scegliendoli tra gli oggetti delle collezioni del Museo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le nuove storie del palinsesto che va da lunedì 18 a domenica 24 maggio, ci saranno inoltre tanti altri racconti speciali: martedì 19 entreremo in uno smartphone insieme agli esperti dei nostri I.LAB per carpire come funzionano gli effetti stroboscopici della sua fotocamera quando registra oggetti in movimento; mercoledì 20 continueremo a parlare di Covid-19 insieme alla giornalista scientifica Barbara Gallavotti; sabato 23 sarà infine la volta del terzo episodio del viaggio di Apollo11 di cui rivivremo in tempo reale, grazia alla realtà virtuale, il momento momento più importante della prima fase della missione.