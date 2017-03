"Museo segreto": dal 3 al 5 marzo in 60 musei di Milano

Dal 3 al 5 marzo, in occasione di Museocity, Museosegreto porta in 60 luoghi di cultura l'esposizione di opere di altissimo valore artistico, poco note o di recente acquisizione.

Musei d'arte, case museo e musei d'impresa aderiscono mettendo in mostra oggetti come pale d'altare, dipinti, macchine per caffè e trofei calcistici. I visitatori potranno così scoprire opere inedite e tesori nascosti della propria città.

Per i musei aderenti e gli oggetti prescelti: www.museocitymilano.it/progetto/museo-segreto.html. In evidenza il ritratto di Giuseppe Canella di Carlo Canella alla GAM.