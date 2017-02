"Museocity": dal 3 al 5 marzo Milano si trasforma in un grande museo diffuso

Dal 3 al 5 marzo a Milano arriverà la prima edizione di Museocity, la manifestazione che mettendo in rete più di 70 musei e atelier d'artista promuoverà aperture straordinarie, attività per bambini, mostre e laboratori.

L'iniziativa, a cura dell'associazione no profit Museocity, ha l'obiettivo di valorizzare e rendere noto il patrimonio artistico e culturale di Milano anche nei suoi aspetti meno conosciuti.

L'agenda eventi sarà davvero fitta. Oltre al consueto appuntamento con Domenica al Museo, previsto per il 5 marzo, in programma: Il Museo segreto, che vedrà l'esposizione di opere poco note, riscoperte o di recente acquisizione da parte di oltre 60 musei; Muse a Milano. Accoppiamenti giudiziosi, percorso multimediale tra le immagini di opere milanesi, a ingresso libero a Palazzo Reale; Storie Milanesi un unico racconto, narrazione corale che vede protagonisti 15 luoghi del circuito Storie Milanesi -tra case museo, atelier, studi di architetti e designer- i quali si scambieranno un oggetto o un'opera; Musei d'impresa, che coinvolgerà strutture museali e archivi aprendoli al pubblico; Museokids, con laboratori per bambini e famiglie nei musei della rete Il mio Amico Museo. Per maggiori info: www.museocitymilano.it.