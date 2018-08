"MuseoEstate": speciale Ferragosto da martedì 14 a domenica 19 agosto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Da martedì 14 a domenica 19 agosto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si terrà una settimana speciale, all'interno dell'iniziativa MuseoEstate.

Il museo resterà infatti aperto ogni giorno con un programma speciale di attività che si svolgeranno dalle 14 alle 18 e nella settimana di Ferragosto a partire dalle 11, molte delle quli rivolte ai bambini piccoli.

Sabato 18 e domenica 19 agosto sarà aperta anche l’attività Everest VR, avventura virtuale che accompagnerà i visitatori fino al punto più alto del mondo grazie alla realtà aumentata.

Di seguito il programma della settimana di Ferragosto:



"i.lab Energia & Ambiente" - Energia sostenibile

ore 11, 14 e 16 - per bambini dai 9 anni

"Costruiamo un forno"

ore 12, 15 e 17 - da 7 anni

Con scatole della pizza, alluminio, pellicola trasparente e colla fabbrichiamo un forno che funziona con il sole. Scopriamo quanto può scaldare e cosa può cuocere.



"Tinkering Zone"

Piste per biglie acrobatiche

dalle ore 11 alle 18 – da 8 anni

Costruiamo la nostra pista per biglie con tubi, imbuti, canaline e altri materiali per far fare alla pallina dei veri e propri percorsi acrobatici.



Per i più piccoli (3-6 anni)

Area dei piccoli

"Matematica in equilibrio"

Dal martedì alla domenica, alle ore 11, 14 e 16

Cubi, coni e cilindri. Giochiamo con la matematica e proviamo a riconoscere le forme per tenerle in equilibrio creando coloratissime costruzioni.



"Ombre e pianeti"

Dal martedì alla domenica, alle ore 12, 15 e 17

Viviamo insieme una fantastica avventura nello Spazio. Ascoltiamo una divertente storia spaziale e inventiamo nuovi personaggi per creare una missione verso pianeti lontani utilizzando luci e ombre.