Invito all'inaugurazione della mostra "Music & Women" di Marco Ugoni.

Il pittore Milanese esporrà diverse opere dedicate alla musica e alla figura femminile, con il suo inconfondibile linguaggio derivante dalla contaminazione dalla Op Art.

L'esposizione si svolgerà a Milano, a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo. In una piadineria 100% Romagnola, dove ci ritroveremo per una mostra e aperitivo a base di Sangiovese e prodotti assortiti made in Romagna.

Con 10€ avrete diritto al buffet (rigorosamente Romagnolo) e a due bicchieri di Sangiovese (il buffet durerà dalle 19 alle 21).

Vi aspettiamo Mercoledì 18 Dicembre, dalle 19 in poi da Pidaza Pizza Romagnola!! :)

Occasione anche per gli ultimi regali, arte e prodotti tipici romagnoli. Non Mancate! :)