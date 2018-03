"Musica a Colori": il 15 e il 17 marzo Marco Rizzi al Teatro Dal Verme

Musica a colori, la rassegna dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, torna al Teatro Dal Verme giovedì 15 e sabato 17 marzo con uno spettacolo che vede sul palco, insieme all'Ensemble diretto da Giordano Bellincampi, il violinista Marco Rizzi (in foto).

Il programma presenta le seguenti musiche: Ludwig van Beethoven, Concerto per violino e orchestra, in Re maggiore, op. 61; Mendelssohn, Sinfonia n. 3 “Scozzese”, in la minore, op. 56.

Considerato un artista d'eccezione grazie alla qualità, forza e profondità delle sue interpretazioni, Marco Rizzi è stato premiato nei tre più prestigiosi concorsi per violino: il Čaikovskij di Mosca, il Queen Elizabeth di Bruxelles e l’Indianapolis Violin Competition.

Direttore Musicale della Auckland Philharmonia, General Music Director della Duisburg Philharmonic e Chief Conductor della Kristiansand Symphony Orchestra, Giordano Bellincampi intrattiene collaborazioni con le più importanti orchestre del mondo.