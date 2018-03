"Musica a Colori": il 22 e il 24 marzo Francesca Dego al Teatro Dal Verme

Musica a colori, la rassegna dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, torna al Teatro Dal Verme giovedì 22 e sabato 24 marzo, con uno spettacolo che vede sul palco, insieme all'Ensemble diretto da Karen Durgaryan, la violinista Francesca Dego (in foto).

Il programma presenta le seguenti musiche: Saryan, Garni; Altunyan, Berd dance; Komitas, Vagharshapati Par; Mendelssohn, Concerto per violino e orchestra, in mi minore, op. 64; Sibelius, Pelléas et Mélisande, suite, op. 46.

Considerata fra le migliori violiste italiane di oggi, Francesca Dego è regolarmente ospite delle più prestigiose orchestre internazionali, ha riscosso il plauso di critica e pubblico con il suo debutto discografico 24 Capricci di Paganini e ha ricevuto diversi riconoscimenti per il suo lavoro.

Il maestro Karen Durgaryan è oggi il Principal Guest Conductor dell’Opera House di Novosibirsk, Russia, per 15 anni ha diretto l'Armenian National State Opera and Ballet Theatre e in maniera regolare viene invitato a dirigere i più importanti teatri d’opera in Russia.