"Musica a Colori": l'8 e il 10 marzo Davide Cabassi al Teatro Dal Verme

Musica a colori, la rassegna dell'Orchestra I Pomeriggi Musicali, torna al Teatro Dal Verme giovedì 8 e sabato 10 marzo con uno spettacolo che vede sul palco, insieme all'Ensemble diretto da Andris Poga, il pianista Davide Cabassi (in foto).

Il programma presenta le seguenti musiche: Richard Strauss, Metamorphosen, per archi; Beethoven, Concerto per pianoforte e orchestra n. 3, in do minore, op. 37.

Con un debutto nell'Orchestra Sinfonica della RAI di Milano a soli tredici anni, Davide Cabassi ha intrapreso una brillante carriera come solista, che l'ha portato ad esibirsi con le maggiori orchestra europee e americane.