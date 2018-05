Musica, agricoltura e antimafia sociale

Il Sud che (R)esiste: un racconto musicato delle realtà che operano sui beni confiscati e recuperati alla mafia



Cascina Martesana e il suo orto collettivo incontrano le importanti esperienze di Economia e Agricoltura Sociale dell’area compresa tra Napoli Nord e la provincia di Caserta.



h. 15.00 Incontro

Interviene Simmaco Perillo, membro del Comitato Don Peppe Diana di Casal di Principe e Presidente della Coop Dei Sogni che gestisce un importante bene confiscato a Maiano di Sessa Aurunca (Caserta)



Lo accompagna il collettivo musicale DescargaLab, un laboratorio artistico di comunicazione sociale formato da professionisti, giornalisti e artisti milanesi, che da sempre accompagna le sue produzioni musicali con una “costruzione politica” e un registro mai né retorico né solenne, un “Casino Organizzato” fatto di musica, immagini, buon cibo e vino ancora migliore dal Sud che (R)esiste.



Leggi di più: http://bit.ly/2705Antimafia



h 16.30 Laboratorio

Kokedama: piante volanti giapponesi

Appuntamento fisso, tutte le ultime domeniche del mese: il corso pratico e gratuito guida il pubblico alla creazione di queste affascinanti piante ornamentali, seguendo le antiche tecniche giapponesi. Il laboratorio è gratuito, per chi volesse portare a casa il proprio kokedama realizzato, è richiesto un contributo di 10€.



Ogni domenica - dalle h 15.30 alle 20.00 - l'accesso al giardino è libero per tutti: incontri, laboratori, racconti, musica e spettacoli. Il giardino è un luogo di socialità, di cittadinanza attiva, di cura e rispetto per l’ambiente e per il prossimo.



Info: giardino@cascinamartesana.com