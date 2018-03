Musica jazz live - Gypsy pocket swing trio manouche

Musica jazz dal vivo in libreria. Serate oltre i luoghi comuni.



Il trio propone in parte il repertorio classico del jazz gitano con i grintosi ritmi e le frizzanti melodie delle composizioni di Django e degli evergreens più noti del sound gypsy ma ha introdotto nel repertorio alcuni brani di estrazione completamente diversa vestendoli con le sonorità della tradizione gypsy.



L’ensamble è quello tipico della musica manouche e regala i colori e le atmosfere della tradizione anche nell’esecuzione di brani più recenti.



L’affascinante caratteristica di questo genere consente alla formazione che lo esegue di suonare completamente in acustico senza che le sonorità perdano bellezza ed efficacia, da qui il nome che tradotto significa gypsy swing tascabile.



L’allegria della musica gypsy è ideale per un grande divertimento di pubblico poiché cattura l’attenzione sia di intenditori che di semplici ascoltatori.



Andrea Aloisi, violino

Denis Alessio, chitarra

Michele Ionis Rusconi chitarra



Rassegna Jazz curata da Francesca Petrolo



Abbinamento DRINK E MUSICA € 10

Include un bevanda alcolica o analcolica.

Durante la serata la cucina propone taglieri, hamburger e tapas (anche vegetariani).



INFO E PRENOTAZIONI

stay@openmilano.com

T. 02.83425610