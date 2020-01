Musica leggera tra lo swing e la balera

Conte, Buscaglione, Jannacci, Cochi e Renato... ma anche Celentano, Carosone, Arigliano e Tony Renis. Nel DNA de Gli Imbroglioni c'è soprattutto il grande amore per la musica italiana d'autore degli anni '50 e '60. Il repertorio spazia tra una selezione dei pezzi senza età dei grandi interpreti del genere e le canzoni originali della band.



Gli imbroglioni hanno all'attivo due dischi: "Swing a Trattoria" (2016) e "L'Orchestra dell'amore" (2019). Dal 2009 hanno girato in lungo e in largo il Nord Italia spingendosi fino all'Austria, Sicilia e Sardegna, e calcando prestigiosi palchi quali Carroponte di Sesto San Giovanni, Alcatraz di Milano, Hiroshima Mon Amour di Torino, Live Club di Trezzo sull'Adda, Parco Tittoni di Desio.

Uno show vivace tra musica e humor.



Gianmario Mazzola - Voce

Stefano Fossati - Sax

Andrea Franceschi - Chitarra

Massimo Morici - Tastiere

Enea Magatti - Basso

Simone Spadaro - Batteria



ore 20 cena

ore 22 concerto



E' gradita la prenotazione per la cena

ingresso con drink concerto